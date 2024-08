Il premier britannico Starmer toglie il ritratto di Thatcher dallo studio | Era inquietante

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Adnkronos) – Era ''un po''' lo sguardo di Margaret, che ''fissava dall'alto in basso'' ilKeirdal suo. Così, una volta insediato al numero 10 di Downing Street,ha deciso di ''sbarazzarsi'' di quel quadro, appeso nell'exdalla, in quella che era ufficiosamente nota come la L'articolo Ilildi: “Era” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.