Il Me too non vale per gli indagati amici

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le cautele garantiste dei giornalisti nei confronti dei colleghi accusati di stupro di gruppo vanno contro la linea che hanno portato avanti per anni, che li vedeva sempre schierati a favore della vittima. Specie se non era lucida, come nel caso Trocchia-Giudice.