Il Gladiatore 2 | un riferimento a Massimo nel nuovo poster

(Di venerdì 30 agosto 2024) Paramount Pictures ha diffuso in rete ildi Il2, sequel del kolossal diretto da Ridley Scott nel 2000. Come è possibile apprezzare dall’immagine qui di seguito, ilè un chiaroDecimo Meridio, l’eroe del primo iconico film interpretato da Russell Crowe. L’armatura di, infatti, sarà indossata da Lucio (Paul Mescal) in Il2. Qui la copertina di Empire Magazine Ecco il: Il2 e le note di produzione Il2 è stato diretto da Ridley Scott su una sceneggiatura firmata da David Scarpa. La storia è stata creata dallo stesso Scarpa in collaborazione con Peter Craig. Nel cast di prim’ordine, oltre a Paul Mescal, anche Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, con Connie Nielsen e Denzel Washington.