Il delirio bonapartista di Macron | LFI chiede l’impeachment e prepara le barricate

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo la vittoria della coalizione delle sinistre,, temendo l’impasse parlamentare, esclude un primo ministro del Nuovo Fronte Popolare (NFP). La France insoumise (LFI) insorge e annuncia che presenterà una mozione di impeachment contro il capo di Stato. Ma l’articolo 68 della Costituzione è una procedura molto complessa. Appello ai francesi per scendere in piazza il 7 settembre contro il “colpo di mano” presidenziale. (Parigi). Emmanuelcontinua a giocare col fuoco malmenando le istituzioni e la democrazia francese. Il presidente della Repubblica francese si è rifiutato di nominare un primo ministro proveniente dalla coalizione della sinistre unite che ha vinto le elezioni legislative di luglio. Elezioni, occorre ricordare, organizzate in fretta e furia dal presidente stesso in risposta alla débacle elettorale delle europee.