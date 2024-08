Iannone | Obiettivo liberare la Campania dal malgoverno del PD

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il 13 e 14 Settembre 2024 terremo ad Avellino (Hotel de là Ville, via Palatucci 20) la Conferenza Programmatica Regionale del Partito: una due giorni in cui elaboreremo il progetto di Fratelli d’Italia perla Regionedaldi De Luca e del PD. L’intento è quello di portare il buongoverno di Giorgia Meloni anche nella nostra regione e per questo abbiamo scelto come titolo “L’Italia e’ cambiata, cambiamo la”.