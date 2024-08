I centri in Albania sono un modello La ricetta Meloni promossa in Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) «Sul fronte dell'immigrazione, come sapete, nelle prossime settimane saranno pienamente operativi anche iprevisti dal protocollo d'intesa con l'per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. In questi mesi, come sanno bene i ministri Piantedosi e Crosetto, abbiamo incontrato diverse difficoltà operative, ma le stiamo superando una ad una perché crediamo molto in questo progetto innovativo. E la sua potenziale efficacia è dimostrata dalla mobilitazione non solo della sinistra europea, ma delle ONG a livello internazionale che, come avrete letto, si stanno mobilitando contro il Protocollo. Solo che allo stesso tempo, la maggioranza degli Stati membri Ue ha chiesto alla Commissione di prenderlo acome soluzione innovativa.