Holstein Kiel-Wolfsburg sabato 31 agosto 2024 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 30 agosto 2024) Due squadre reduci da un KO al debutto in Bundesliga vanno a caccia di riscatto quest’oggi: è la prima storica in casa per l’in massima serie contro il. A Sinsheim la squadra di Rapp è stata protagonista di una gara dai due volti: impacciata nella prima frazione di gioco dove ha subito i gol dei locali, e coraggiosa InfoBetting: Scommesse Sportive e