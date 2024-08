Hit parade Anna dei record al top tra album e singoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Vera Baddie conserva la vetta degli album più venduti per la nona settimana consecutiva, e occupa anche la #1 nella classifica Fimi-Gfk con la smash hit 30°C: un primato per un'artista in Italia, imbattuto dal 2015 quando Adele regnava su entrambe le classifiche con il suo disco 25 e la hit Hello. È inoltre la prima donna a restare in vetta per 9 settimane consecutive con il suo album dal 2008 in Italia. Solo nella prima metà dell'anno, la rapper ha già superato 1 milione di copie certificate con la sua musica e si prepara al primo vero tour nei club quest'autunno con tutte le date già sold-out. Podio ancora invariato con Dio Lo Sa di Geolier in seconda posizione e in terza Icon di Tony Effe, che è anche al secondo posto con Gaia tra icon Sesso e Samba.