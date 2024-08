Guardie mediche di frontiera | Aggredita più volte dai pazienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) di Mario Ferrari PISA "Non siamo la valvola di sfogo delle persone. Aggredire gli operatori sanitari è un crimine che, peraltro, rende i luoghi di cura meno efficienti". Ilaria Mantellassi, guardia medica del presidio Asl di via Garibaldi che accoglie 25mila persone ogni anno, racconta la sua esperienza in questo momento complicato per il personale sanitario. Come vive una guardia medica? "Questo non è un periodo facile. Essendo la primadi accesso per i cittadini, spesso coloro che si presentano da noi a notte fonda sono tossicodipendenti o spacciatori che cercano farmaci come surrogato di stupefacenti. E si tratta di persone spesso molto poco accomodanti, per usare un eufemismo". Lei è mai stata? "Purtroppo sì. È all’ordine del giorno ricevere insulti e, per quanto sia brutto da dire, ci stiamo abituando.