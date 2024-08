Governo Salvini Col vertice sgomberato il campo da temi divisivi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Agosto su alcunici ha visto su posizioni diverse” con Forza Italia e gli altri partiti di maggioranza, “come Ius scholae e immigrazione ma l’importante è il programma del centrodestra. Oggi” al“abbiamoildagli argomenti che ci dividono. La priorità è il programma di, che è la nostra bibbia, l’unità del centrodestra ed andare avanti per i prossimi tre anni senza una sbavatura”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, intervistato alla VII edizione della kermesse “La Piazza – Il bene comune” di Affari Italiani. “L’Italia è il Paese europeo che ha concesso più cittadinanza in assoluto – ha proseguito-, la legge attuale è già iperefficiente. A 18 anni i ragazzi e le ragazze debbono poter scegliere se prendere la cittadinanza italiana, perchè hanno la maturità per farlo.