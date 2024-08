Governo rinnova patto di alleanza Vertice di maggioranza completa sintonia su tutti i dossier

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il previstodiche si è tenuto a Palazzo Chigi tra i leader dei partiti diè duranto più di tre ore. I temi sul tavolo erano molti, a iniziare dall’avvenuta nomina di Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, come Commissario Europeo. “Oggi stesso”, ha detto Meloni in conferenza stampa, “comunicherò alla Presidente Von der Leyen il nome di Raffaele Fitto come commissario europeo. E’ una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il, ma è una scelta necessaria“. La Premier ha proseguito sottolineando come si tratti “di una scelta delicata e molto importante per noi e per l’Italia nei prossimi anni. La scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questocon ottimi risultati”.