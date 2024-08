Governo | al via Cdm a P Chigi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzoil Consiglio dei ministri. Riflettori accesi su Raffaele Fitto, che oggi sarà indicato alla Ue per un ruolo di commissario. Il ministro, arrivando nella sede del, non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. L'articolo: al via Cdm a P.CalcioWeb.