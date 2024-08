Golden Gala Pietro Mennea | Fabbri Diaz Sottile Mannucci a Roma

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 30 agosto 2024)venerdì 30 agosto a. Diretta Rai 3. Tappa italiana della Wanda Diamond League. Una serata di grandissima atletica all’Olimpico dopo le Olimpiadi di Parigi per i toscani. Con il grande bronzo olimpico livornese del triplo Andy. Con il vicecampione del mondo del peso Leonardoreduce dal quinto posto olimpico in cerca di rivincita col l’oro di Parigi Crouser. Con Stefano, fantastico quarto a Parigi con un 2.34 nel salto in alto non solo record personale ma anche stessa misura della medaglia di bronzo Barshim.atteso al debutto con la maglia della Virtus Lucca.in finale a Parigi col portabandiera azzurro Gimbo Tamberi, campione europeo 2024, bloccato in pedana a Parigi da problemi di salute.