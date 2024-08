Gli outfit con le Boston perfetti per il rientro

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Perfette sia nel tempo libero che in vacanza, e perché no, anche a lavoro, le Birkenstockconiugano stile e praticità. GUARDA LE FOTO Abito midi + Birkenstock: i best look da replicare per l’estate 2024 Le tendenze street style combinano questi zoccoli con jeans larghi con risvolto, giacca bomber e borsa intrecciata (un must have quella di Bottega Veneta). Per la sera, look total black composto da vestito lungo a fascia, giacca in pelle, Birkenstock e borsa a spalla. Per i giorni dal meteo incerto, lesi accompagnano a jeans dritti, camicia in denim e maglione sulle spalle. Infine, se si è alla ricerca di una mise bon ton, le clogs si sposano bene con un abito corto, una giacca in denim, una maxi borsa e un foulard.