Giugliano controlli a tappeto | multe per 60mila euro e un 37enne in manette

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 30 agosto 2024)serali per i carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania che hanno setacciato la città a nord di Napoli grazie anche al prezioso contributo del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Squadra di Intervento Operativo. Identificate 89 persone e controllati 64 veicoli. Diverse le sanzioni al codice della strada: 8 per guida senza casco, L'articolopere uninTeleclubitalia.