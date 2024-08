GazaOnu | ok pausa per vaccini antipolio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 7.00 Le Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo provvisorio con le parti del conflitto israelo-palestinese per unaumanitaria finalizzata alla vaccinazionenella Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il rappresentante dell'Oms per Cisgiordania e Gaza, Peeperkorn. "Abbiamo un impegno preliminare per politiche umanitarie specifiche. Durante la campagna di vaccinazione invitiamo le parti a sospendere i combattimenti per consentire a bambini e famiglie di accedere in sicurezza alle strutture".