Fumata bianca in Cdm | Fitto indicato come Commissario Ue Meloni | L’Italia sia unita sul suo nome

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024), peraltro attesa e unanime, in Consiglio dei Ministri: Raffaeleè statocandidato italiano per il ruolo dieuropeo chiamato a rappresentare. Manca la ratifica europea ma a meno di clamorosi colpi di scena prenderà il posto di Paolo Gentiloni, (che fu nominato dal governo Conte bisfrutto dell’accordo politico col Pd), e durerà in carica ovviamente per cinque anni. Giorgiaha illustrato nel corso del Cdm la designazione e a richiamato il Paese a un atteggiamento di responsabilità, bandendo ogni divisione di parte in considerazione degli interessi nazionali da difendere a Bruxelles.: “Perdiamo un grande ministro ma lo regaliamo al” “Ritengo opportuno condividere con tutti voi, dopo averlo fatto già da tempo con gli altri leader della maggioranza, una decisione estremamente importante.