Frosinone scatenato! Poker di rinforzi importante | uno è… romantico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024)nelle ultime ore di calciomercato. Il club laziale ha messo a segno 4 colpi importanti per rinforzare tutti i reparti di movimento della rosa. Si parte dalla difesa con l’arrivo di Davide Bettella, centrale classe 2000 cresciuto nell’Inter, arriva dal Monza a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2025. Decisamente romantica l’operazione che riguarda Filippo Grosso, figlio di Fabio Grosso, allenatore della promozione delin Serie A nella stagione 2022-2023, è approdato in maglia giallazzurra: il centrocampista arriva dalla Juventus è a titolo definitivo. Doppio colpo in attacco. Ilsi assicura Frank Tsadjout, attaccante classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Milan, che arriva in prestito con diritto di opzione dalla Cremonese. Dal Parma arriva, invece, Anthony Partipilo in prestito con diritto di opzione.