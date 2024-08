FOTO Benevento ufficiale l’approdo in giallorosso dell’attaccante Borello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la firma sul contratto del terzino Shady Oukhadda è iniziata ufficialmente l’avventura inancheGiuseppe, ex Modena, che si è legato alfino al 30 giugno 2026. Il suo arrivo in città solo nel pomeriggio non gli ha permesso di prendere parte alla seduta all’Imbriani ma da domani sarà a disposizione di mister Auteri. Questo il comunicato della società giallorossa: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Monopoli Calcio per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe. L’attaccante classe ’99, arriva nel Sannio con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Benvenuto Giuseppe!”. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.