Fonseca | Non cerco SCUSE domani voglio un Milan DIVERSO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le parole di Paulo, allenatore del, nella conferenza stampa in vista della Lazio Pauloha parlato in conferenza stampa in vista della-Lazio. LAVORO SETTIMANALE – «Noi abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma c’è una cosa molto positiva: è che siamo tutti d’accordo, siamo uniti. Vogliamo cercare soluzioni ed è