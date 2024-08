Fiorentina in Conference | Lask e Pafos al Franchi Apoel e San Gallo in trasferta La nuova formula

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gli austriaci del, i gallesi del The New Saints e i ciprioti delsaranno di scena al "". In, per la, sfide con i ciprioti dell', i portoghesi del Vitoria SC e gli svizzeri del SanL'articoloinale Sanin. Laproviene da Firenze Post.