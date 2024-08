Fiorentina BRUTTO INIZIO per Pongracic I DATI del difensore viola sono preoccupanti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 30 agosto 2024)da parte dicon la nuova maglia: espulsione alla prima giornata e due gialli in Conferenceda parte del giocatore della: da perno difensivo a simbolo della iniziale disfatta da parte della squadra toscana. Il dato è abbastanza preoccupante visti i risultati sia in campionato che in