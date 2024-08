Festival di Venezia Angelina Jolie ruba la scena con un look da vera diva di Hollywood

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Flash impazziti alla Mostra del Cinema diper, protagonista del film “Maria” di Pablo Larraín, in concorso. La pellicola narra l’ultima settimana di vita del celebre soprano Maria Callas. Nel suo abito color champagne con strascico, l’attrice ha sfoggiato undadi: spalle scoperte velate da una stola di pelliccia, capelli sciolti e un rossetto rosso fuoco. Subito dopo di lei il regista, Pablo Larraìn in un elegante completo scuro. I primi ad accendere i flash dei fotografi e gli animi dei fan sono stati Pierfrancesco Favino, in completo nero con camicia dai dettagli scintillanti, accompagnato da una raffinata Alba Rohrwacher, avvolta in un abito lungo di velluto nero impreziosito da perle. L'articolodilacon undadiproviene da Il Fatto Quotidiano.