F1 oggi in tv GP Italia 2024 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

(Di venerdì 30 agosto 2024), venerdì 30 agosto, andrà in scena la prima giornata del week end del GP d’, round del Mondialedi F1. Sul circuito di Monza, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale su un tracciato dalle caratteristiche particolari. Ci riferiamo al Tempio della velocità dove le monoposto gireranno con assetti aerodinamici piuttosto scarichi al fine di massimizzare la loro efficienza e di raggiungere le più alte velocità di punta in rettilineo. I tecnici dovranno trovare il giusto compromesso, tenuto conto del rendimento in curva nel secondo settore della pista brianzola. La Ferrari si presenta a questo appuntamento con alcuni aggiornamenti significativi sulla SF-24 allo scopo di battagliare per la vittoria.