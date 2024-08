F1 Max Verstappen | Il long-run è stato buono molte auto in lotta per la vittoria in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sensazioni contrastanti a fine venerdì in quel di Monza per Max, che ha stampato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere per poi non andare oltre la 14ma piazza nel secondo turno di FP valevole per il Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull non è riuscito a completare il time-attack con gomme soft in FP2 a causa di un errore alla Alboreto, dimostrando però un buon ritmo nella simulazione di passo. “Ho provato un bel po’ di cose. Oggi c’èmolto da fare. Probabilmente le FP2 inizialmente non sono state un granché, ma poi il-run èpiù competitivo anche se al momento le gomme sembrano piuttosto aggressive. Si stanno aprendo, quindi sì, è interessante vedere come si evolverà la situazione in. Credo che abbiamo alcune buone direzioni in cui portare la macchina.