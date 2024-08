Estate dermatologi | Dopo le vacanze controllare i nei ma a pelle non abbronzata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Argenziano (Sidemast): "Mappatura doverosa soprattutto per chi non ha provveduto prima" Una esposizione prolungata ai raggi solari è il principale fattore di rischio del tumore della, il terzo in Italia più frequente negli under 50. "Per questo motivo al rientro dalle ferie è giustoi nei, soprattutto per coloro che non hanno provveduto