Endless Love | le anticipazioni della puntata speciale in onda il 30 agosto su Canale 5

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 30 agosto 2024): lee la tramainil 30su5 Questa sera, 302024, alle ore 21.20 su5 va inunadi, la popolare fiction di successo inogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamentoin prima serata, in occasionefineprima stagione e l’iniziosec. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su5. Vediamo insieme lee la trama di stasera.e trama Questa sera, 30, vengono trasmessi due episodi a partire dalle 21.20, che consistono nel gran finaleprima stagione e a seguire la messa indel primo episodiosecstagione.