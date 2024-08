E’ morto Enrico Donzelli detto ’Chico’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Avrebbe compiuto 70 anni tra un paio di mesi e li avrebbe festeggiati insieme alla famiglia con lo spirito allegro e simpatico di sempre,, per tutti Chico,conosciutissimo ex postino a Fermo. La sua vita è stata legata, a doppio filo, alla maglia canarina perché prima ancora che sugli spalti da tifoso, lui quella maglia l’aveva indossata in gioventù, nel ruolo di attaccante dislocato nelle retrovie, nella Fermana degli inizi anni ’70. "Ricordo il mio debutto con mister Mariano Pavoni durante la partita interna contro il Sant’Egidio- aveva confessato Chico in un’intervista a questo giornale, qualche anno fa- era maggio del ’74, il campo, in terra battuta, sembrava una piscina tanta la pioggia che cadeva: oggi, manto erboso e impianto sono un gioiello".