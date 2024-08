Due quarantenni si ritrovano nella città del peccato per separarsi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) In onda questa sera, alle 21.25 su Rai 1, Divorzio a Las Vegas racconta il viaggio rocambolesco di una coppia – interpretata da Giampaolo Morelli e Andrea Delogu –caotica cittadina americana. Lo scopo? Non sposarsi, come spesso accade, ma dirsi addio. Una commedia garbata, che guarda ai modelli statunitensi, ricca di dialoghi brillanti e impreziosita da un ottimo cast, anche di contorno (c’è l’attrice Grazia Schiavo).