Delitto Verzeni trovato il ciclista

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 9.43il 31enne che passava in bicicletta nella strada e nei minuti in cui Sharonè stata uccisa a Terno d'Isola, nella notte tra il 29 e il 30 luglio. L'uomo sarebbe in stato di fermo, come presunto autore del