Dead Boy Detectives cancellata la serie Netflix spinoff di The Sandman

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 30 agosto 2024)Boy, ladi The, è statae non avrà quindi una seconda stagione; sebbene non vi siano comunicazioni ufficiali al riguardo, Variety, che ha riportato la notizia in esclusiva, parla di ascolti non sufficienti sul lungo periodo, con una media di circa 3,5 milioni di views nel primo mese di programmazione (laè stata resa disponibile nella sua interezza sulla piattaforma il 25 aprile 2024).