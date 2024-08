Crolla supermercato nel Brindisino

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 8.47 A Latiano (Brindisi), èto un edificio che ospitava un negozio di prodotti per la casa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono al lavoro assieme alle unità cinofile per verificare se ci siano persone sotto le macerie. Al momento, le ricerche hanno dato esito negativo. L'edificio si è sbriciolato sull'asfalto in via Francavilla, nella zona del centro cittadino.