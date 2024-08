Controlli al cantiere del viadotto di Rassina sulla Sr 71 | elevate denunce e sanzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arezzo, 30 agosto 2024 – Giovedì mattina i militari della Compagnia di Bibbiena supportati da personale specializzato del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro - NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Arezzo hanno condotto un’attività ispettiva nelstradale situato lungo la Strada Regionale 71, in localitàdi Castel Focognano. A seguito delle verifiche effettuate, è stato denunciato l’amministratore unico di una società che si occupa dell’opera, per violazioni delle normativesicurezza sul lavoro. Tra le irregolarità riscontrate, vi sono la mancata nomina del preposto, l'omessa redazione del piano operativo di sicurezza e altre gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Contestualmente, è stata comminata una sanzione amministrativa di € 2.