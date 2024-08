Como un trueno il nuovo singolo di Rose Villain

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 30 agosto 2024), senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano, oggi pubblica “un” (https://wmi.lnk.to/un; Warner Music Italy). Al suo fianco, per l’occasione, la star colombiana multiplatino Blessd, tra i più acclamati della scena urban internazionale, con all’attivo miliardi di streaming (2.6 miliardi a livello globale, di cui 27.6 milioni in Italia). Online dalle 18:00 anche il videoclip del brano, diretto da Amedeo Zancanella. Attraverso le immagini si riesce a percepire un’atmosfera sempre più carica e intensa, quasi elettrica, che culmina in un finale cinematografico, con un esplicito rimando all’iconica scena di “Fight Club”, in cui i due protagonisti osservano insieme una macchina che brucia, simbolo di distruzione ma anche di rinascita.