Commissione europea ecco il nome dell’Italia | è Raffaele Fitto il Richelieu di Giorgia Meloni pronto alla sfida europea

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 30 agosto 2024), il "golden boy del Tavoliere", si appresta a lasciare Roma per le stanze del potere europeo. Una "scelta dolorosa" per, che deve rinunciare ad uno dei suoi più fidati collaboratori, ma strategica per l'Italia. L'articoloil: è, il “” di