Colpo di scena nella soap di Canale 5 oggi anche in prima serata | Emir può contare sul sostegno della moglie 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si scoprono gli altarini a Endless Love.puntata in ondaalle 14.10 e stasera alle 21.30 su5 i segreti per tanto tempo taciuti vengono a galla e le conseguenze che ne scaturiscono provocano effetti catastrofici sui protagonisti, in particolare su Kemal. Cosa ne sarà dell’amore altalenante, quasi impossibile, con Nihan? Il finalee l’iniziostagione 2turca riservano più di una sorpresatrama.