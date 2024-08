Clamoroso flop di Alcaraz agli Us Open | sconfitto da van de Zandschulp in tre set Ho lottato contro la mia mente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Botic van de, numero 74 del mondo, compie un’impresa straordinaria ed elimina Carlosal secondo turno degli Us. La serie di 15 partite da imbattuto dello spagnolo – n. 3 nel ranking – nei tornei del Grande Slam si è conclusa a sorpresa. L’olandese si è imposto a Flushing Meadows in tre set: 6-1, 7-5, 6-4, in due ore e 19 minuti. Sfuma così perl’opportunità di conquistare tre major nella stessa stagione, dopo la vittoria a Wimbledon e al Roland Garros. Il tennista spagnolo non era nella sua miglior forma, si era già visto nel primo turnol’australiano Li Tu e come ammesso dallo stesso protagonista nelle interviste a fine partita, ma era difficile pronosticare che uscisse così presto dal torneo. Tra errori tecnici e confusione mentale, inaspettati per un giocatore del suo calibro.