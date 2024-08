’’Challenger di Como’’ Ora tocca a Travaglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Torna in campo oggi nei quarti di finale del challenger Città di Como Stefano, unico italiano rimasto in corsa nel torneo sulla terra battuta che mette in palio 75 mila euro. L’ascolano, numero 214 del mondo, affronta Genaro Olivieri, con la grossa opportunità di avanzare ulteriormente, perché l’argentino è appena numero 411 del mondo.nel 2024 ha racimolato sul circuito challenger tre semifinali e una finale perduta a Tenerife contro Matteo Gigante e va a caccia del primo titolo stagionale, che gli consenta di rientrare nella top-200. Silvio De Sanctis