Cantieri e proteste col voto si cambia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non capisco il continuo lamentarsi dei negozianti e dei cittadini di Bologna per il disagio dovuto alla moltitudine ingiustificata dei. Quando si va ha votare bisogna leggere il programma e non votare solo per ideologia. Corrado Benedetti