Campi Flegrei scossa di magnitudo 3 7

(Di venerdì 30 agosto 2024) 22.10 Un terremoto di3.7 è stato registrato dall'Ingv nella zona deialle 21:23 di oggi. L'epicentro a una profondità di 2 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente anche in molte zone della città di Napoli, oltre che nei comuni di Pozzuoli e Bacoli. Al momento non si registrano danni a cose o a persone. Solo tanta paura per una popolazione che da mesi vive forti disagi per i ripetuti allarmi.