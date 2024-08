Calciomercato Napoli ultimo PRESSING per Gilmour Ecco la SITUAZIONE sul filo di lana

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 30 agosto 2024), tentativo last minute per Davidper rinforzare ulteriormente il suo centrocampo.le ultime novità Ilvede gli azzurri abbastanza dinamici cercando di giocarsi tutto suldel rasoio: nonostante certi colpi possano essere impossibile per questione di tempistiche. Secondo quanto riporta Sky Sport, gli azzurri proveranno a riaprire la