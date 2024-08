Calciomercato Fiorentina FATTA per Bove | le CIFRE e la FORMULA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le ultime sul futuro di Edoardo, centrocampista della Roma, nel mirino dellaSecondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di SportItalia, laavrebbe chiuso la trattativa con la Roma per l’arrivo di Edoardo. Il centrocampista si trasferirà in viola in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.