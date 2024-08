Calcio | Nicola vuole suo Cagliari A Lecce con nostre caratteristiche

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Non ho visto nessun giocatore distratto dal mercato"- Prima trasferta per ildomani a, dopo aver debuttato con tre partite consecutive in casa fra campionato e coppa. "Abbiamo la curiosità di andare a fare la prima gara esterna stagionale, vogliamo dimostrare, in un campo d