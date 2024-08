Caivano | Meloni ' è prova di politica capace di rispettare impegni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Nel suo intervento in Cdm, Giorgiasi è soffermata su "una data simbolica, a mio avviso molto simbolica, per questo governo, e un appuntamento importante. Ricorre domani, 31 agosto. Domani sarà trascorso un anno dalla mia prima visita a: in un anno abbiamo fatto tantissimo, a partire dall'inaugurazione del nuovo Centro Pino Daniele, e ora bisogna andare avanti. Siamo al lavoro per completare il risanamento di, e per estendere quel modello, che ha funzionato ad altre periferie degradate e che hanno bisogno del ritorno dello Stato. Aabbiamo dimostrato che la, se si assume un impegno e lo porta avanti, èdi rispettarlo. Soprattutto quando è difficile, soprattutto quando è rischioso metterci la faccia. È una piccola ma grande rivoluzione, di cui la nostra Nazione ha bisogno".