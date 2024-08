Brindisi crolla edificio a Latiano | si scava per escludere presenza di persone

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nella notte èto a, in provincia di, undi due piani che ospitava al suo interno un supermercato. Dalle 3.50 i vigili del fuoco sono al lavoro con squadre ordinarie, nucleo Usar (Urban Search And Rescue) e cinofili perladisotto le macerie. L'area in cui è avvenuto il crollo è stata sequestrata dalla procura diche ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del cedimento dell'. Tra i soccorritori prende sempre più piede l'ipotesi che non ci siano vittime tra le macerie, ma i vigili del fuoco continuano are anche con i cani molecolari. Sul posto da ore anche il sindaco della cittadina, Mino Maiorano.