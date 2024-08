Brasile la Corte suprema ha ordinato di sospendere X

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il ministro Alexandre de Moraes, della STF (Federale), hail blocco del social network X dopo che la piattaforma non ha nominato un rappresentante legale in. La decisione arriva dopo che laaveva utilizzato il proprio profilo per pubblicare un documento firmato dal ministro Alexandre de Moraes in cui chiedeva a Elon Musk, di presentare entro 24 ore il nome del nuovo