Borsa | l' Asia corre con lo Yuan cinese Shenzhen +3%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico decisamente positivi nell'ultima seduta della settimana sull'onda dei titoli tecnologici dopo i conti di Nvidia e delloai massimi dell'anno con il sostegno da parte di Pechino e della Banca centrale. Ladi, che quota molti titoli hi tech, si avvia infatti alla chiusura con una crescita di tre punti percentuali, seguita da Hong Kong in rialzo del 2,1% e da Shanghai che sale dell'1,3%. In aumento più contenuto Tokyo e Seul (+0,7%), con Sidney positiva di mezzo punto percentuale. Incerti i future sull'avvio dei listini europei.