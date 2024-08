Borgo San Lorenzo | calci e pugni nella notte dal compagno Scappa di casa e chiede aiuto L’uomo è finito ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 30 agosto 2024) I Carabinieri della Stazione di Ronta hanno arrestato un 36enne italiano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna, 45enne, anch’essa italiana. I fatti risalgono alladel 28 agosto, quando i due conviventi ebbero un diverbio degenerato in una brutale aggressione da parte del, che ha colpito ripetutamente la compagna consu tutto il corpo L'articoloSandaldiaiproviene da Firenze Post.