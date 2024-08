blink-182 | è uscito in radio e in digitale ALL IN MY HEAD

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) I-182 sono tornati con nuova musica! Èined entra in rotazionefonica “ALL IN MY“, il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita il 6 settembre in“ONE MORE TIME PART-2 (DELUXE)“ (Columbia Records/Sony Music). “ALL IN MY” èin un’edizione bundleinsieme al brano “NO FUN“. “ONE MORE TIME PART-2 (DELUXE)“ conterrà tutte le canzoni dell’album del 2023 “ONE MORE TIME“più altri 8 brani inediti. L’album uscirà anche in versione vinile ‘ONE MORE TIMEPT 2 (DELUXE)” Limited Edition, un doppio LP in vinile azzurro scuro melange con custodia in gatefold e inserti stampati. Il 2LP, in uscita il prossimo inverno, includerà tutti i 27 brani.