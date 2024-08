Benevento abbonamenti 2024-25 | il dato del 51esimo giorno di vendita libera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono 24 glisottoscritti dai supporter giallorossi neldidopo il termine della fase di prelazione per i vecchi abbonati. Con le tessere stagionali staccate oggi il totale provvisorio arriva a 4.461. Questa la nota della società giallorossa: “IlCalcio comunica ilaggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la Campagnarelativa alla prossima stagione/2025, ‘L’AMOR CHE MOVE IL SANNIO E L’ALTRE STREGHE. Alle 18:31 di oggi, 30 agosto, glisottoscritti sono 4.461”. Per conoscere tutti i dettagli della campagna/25 LEGGI QUI. Ladelle tessere stagionali si sarebbe dovuta chiudere il 25 agosto, ma ilCalcio ha deciso di attuare una proroga (LEGGI QUI).